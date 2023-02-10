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13:24

Политика

ВС РФ открыли огонь по выявленным позициям ВСУ в Курской области

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Вооруженные силы России ведут огонь по выявленным позициям украинской армии в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В связи с подобными обстоятельствами Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие.

До этого губернатор Курской области сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел района подстанции в населенном пункте Теткино. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было. На территорию вблизи подстанции попали 8 прилетов со стороны украинской армии.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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