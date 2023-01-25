Два села Курской области остались без света в результате атаки со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе два села остались без электричества в результате очередной атаки со стороны украинских сил. Об этом губернатор написал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района. Пострадавших нет. Однако были повреждены линии электропередачи. Без энергоснабжения остались села Теткино и Попово-Лежачи", – говорится в его публикации.

Старовойт рассказал, что специальные бригады уже приступили к ремонту. Им удалось частично восстановить подачу электроэнергии, добавил он. Глава региона подчеркнул, что последствия происшествия стараются устранить как можно скорее.

Ранее два человека пострадали от сброшенного с дрона взрывного устройства в Курской области. Губернатор уточнил, что им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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