19:41Происшествия
В Курской области четыре села остались без света из-за обстрела ВСУ
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
ВСУ атаковали село Волфино Глушковского района Курской области. Информацией об этом в своем телеграм-канале поделился глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате обстрела со стороны Украины четыре населенных пункта области остались без света: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.
На данный момент организованы мероприятия по ликвидации последствий атаки. Старовойт подчеркнул, что специалисты наладят электроснабжение в кратчайшие сроки.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила ракету над селом Казинка Валуйского городского округа. Обломки снаряда упали в поле, пострадавших и разрушений не зафиксировали.
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