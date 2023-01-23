В Курской области четыре села остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

ВСУ атаковали село Волфино Глушковского района Курской области. Информацией об этом в своем телеграм-канале поделился глава региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела со стороны Украины четыре населенных пункта области остались без света: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский.

На данный момент организованы мероприятия по ликвидации последствий атаки. Старовойт подчеркнул, что специалисты наладят электроснабжение в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила ракету над селом Казинка Валуйского городского округа. Обломки снаряда упали в поле, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

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