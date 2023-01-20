15:18Происшествия
ВСУ обстреляли село Карабаново в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Карабаново под Белгородом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа", – сообщил он.
Один из снарядов, попав в жилой дом, спровоцировал возгорание. При этом пострадавших нет.
На место происшествия, уточнил губернатор, выехали оперативные службы города.
Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся хутор Балки в Белгородской области. Снарядом было выбито остекление частного дома. Пострадавших не было.
До этого в результате обстрела ВСУ под Белгородом было повреждено здание птицефабрики. Там выбило окна, повредило кровлю и ограждение.
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