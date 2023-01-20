ВСУ обстреляли село Карабаново в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Карабаново под Белгородом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа", – сообщил он.

Один из снарядов, попав в жилой дом, спровоцировал возгорание. При этом пострадавших нет.

На место происшествия, уточнил губернатор, выехали оперативные службы города.

Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся хутор Балки в Белгородской области. Снарядом было выбито остекление частного дома. Пострадавших не было.

До этого в результате обстрела ВСУ под Белгородом было повреждено здание птицефабрики. Там выбило окна, повредило кровлю и ограждение.



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