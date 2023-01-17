Один человек пострадал в результате обстрела села под Белгородом

Фото: Агентство "Москва"

В результате обстрела села в Валуйском городском округе под Белгородом пострадал один человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается", – написал он.

В частных домах в результате инцидента были выбиты окна. Помимо этого, повреждения получил один автомобиль.

15 января белгородский населенный пункт Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия, уточнил Гладков, пострадавших не было. Позже на место прибыли экстренные службы.

14 января ВСУ совершили обстрел Старого Хутора под Белгородом. Осколками снаряда были выбиты окна в пяти домах. Ранения никто не получил.



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