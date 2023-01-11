ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в 5 частных домовладениях, посечены заборы и входные двери", – сообщил Гладков.

По словам главы региона, осколки снарядов повредили также линию электропередачи, на данный момент без света остались 2 улицы. Аварийные бригады энергетиков уже приступили к устранению последствий обстрела.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали два человека. По словам Гладкова, на месте ЧП работали оперативные службы.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!