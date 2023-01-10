ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших – мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется", – заявил он.

По словам Гладкова, на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино в ночь на 10 января. В результате никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения в 12 частных домовладениях. Также были повреждены два автомобиля и опора электропередачи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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