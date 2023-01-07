Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем – власти

Фото: телеграм-канал "ЧП/Севастополь"

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что дрон был сбит над Северным молом в районе Севастопольской бухты.

"Даже святой праздник Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой", – написал он в своем телеграм-канале.

2 января российские военные сбили над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что Украина использовала для атак на Крым, Севастополь, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области беспилотники, изготовленные американской компанией SpektreWorks.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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