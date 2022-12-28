В Севастополе назвали фейком информацию о введении комендантского часа

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Информация о том, что в Севастополе вводится комендантский час является провокацией и фейком. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он напомнил, что ранее в среду неизвестные взломали сайт городского фонда содействия капремонту и опубликовали сообщение, в котором говорилось, что с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года жителям города якобы будет запрещено находиться на улицах, кроме случаев воздушной тревоги.

"Конечно же это фейк. <...> Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что сообщил бы лично, если бы подобное решение было принято местными властями.

Ранее в ряде районов Крыма до 6 января продлили действие высокого уровня террористической опасности. Речь идет о территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.



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