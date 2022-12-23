Агентов СБУ и ВСУ задержали в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Пермском крае, Еврейской автономной области (ЕАО) и Ростовской области шестерых россиян за шпионаж в пользу СБУ и ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

"ФСБ на территории ряда субъектов РФ пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и госизмене. Уточняется, что задержанных заключили под стражу.

13 декабря в Москве состоялось заседание НАК и федерального оперативного штаба под руководством главы комитета и директора ФСБ Александра Бортникова. Представители спецслужб подвели итоги работы в 2022 году и определили приоритетные направления работы на следующий год.

Отмечалось, что с начала текущего года российские спецслужбы предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Также им удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций.

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