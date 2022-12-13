ФСБ задержала более 400 украинских военных преступников при попытке въезда в РФ

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Федеральная служба безопасности РФ задержала более 400 украинских националистов и военных преступников в пограничных пунктах пропуска при попытке въезда в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также сотрудники ФСБ пресекли въезд в Россию 1 026 лиц, причастных к террористической деятельности.

13 декабря в Москве состоялось заседание НАК и федерального оперативного штаба под руководством главы комитета и директора ФСБ Александра Бортникова. Представители спецслужб подвели итоги работы в 2022 году и определили приоритетные направления работы на следующий год.

Отмечалось, что с начала 2022 года российские спецслужбы предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Также им удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций.

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