Жителя Севастополя осудили на 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии в связи с госизменой в пользу украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, его приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год. Петрушин в 2020–2021 годах собирал и передавал данные о работе Черноморского флота.

По словам представителей ФСБ, эта информация могла быть задействована спецслужбами Украины. Специалисты ведомства вовремя пресекли шпионскую деятельность преступника.

До этого жителя Хабаровска осудили на 12,5 года заключения в колонии строгого режима за попытку продать украинской разведке засекреченные данные о транспортной инфраструктуре.

По информации ФСБ, злоумышленник на анонимной основе предложил Украине приобрести у него сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

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