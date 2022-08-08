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В России появился еще один фигурант дела о госизмене, сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданине РФ Титове А. В. Детали уголовного дела при этом не раскрываются.

Однако известно, что ранее россиянин уже был арестован на два месяца, а в настоящий момент Лефортовский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ему меры пресечения.

В случае признания виновным Титову грозит до 20 лет лишения свободы.

Директора Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Ему вменяют ту же статью, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову.

До этого сообщалось, что советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.