Сафронову вменили передачу данных о ВС РФ в Сирии за границу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены, рассказал адвокат Иван Павлов.

"Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии", – приводит слова Павлова РИА Новости.

Адвокат добавил, что, по данным ФСБ, переданная информация могла быть использована для изучения действий российских военных в Сирии. Согласно обвинению, за эти данные Воронин заплатил Сафронову 248 долларов.

Сафронов был арестован по обвинению в госизмене в апреле прошлого года. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В начале октября Московский городской суд продлил ему арест до 7 января.

