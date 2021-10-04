Суд в Москве продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Лефортовского суда

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в государственной измене советнику главы "Роскосмоса" и бывшему журналисту Ивану Сафронову, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Сафронов останется под стражей до 7 января.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене в апреле 2020 года. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы, отмечал адвокат.

