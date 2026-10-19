Госдума рассмотрит кандидатуры на должности в кабмине 21 октября

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Госдума на пленарном заседании 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности заместителей председателя правительства России и министра транспорта. Мероприятие начнется в 15:00, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"19 и 20 октября пройдут встречи кандидатов на должности со всеми политическими фракциями, а затем, во вторник, после 15:00, – их рассмотрение в профильных комитетах", – передает слова Володина пресс-служба ГД.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Документ согласован с Владимиром Путиным.

В список вошли пять человек. Среди них – глава Минтранса Андрей Никитин, губернатор Приморья Олег Кожемяко, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.