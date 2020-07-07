Советника главы "Роскосмоса" задержали по подозрению в госизмене

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Советник генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как уточняется, задержание не связано с текущей работой Сафронова.



"Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сафронова И. И.", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Сафронову предъявили обвинение.

Ранее по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") был обвинен американец Пол Уилан. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого решения. Дело приобрело международный резонанс в связи с реакцией американского госсекретаря Майка Помпео, который потребовал немедленного освобождения Уилана.