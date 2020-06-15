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Происшествия

11:19

Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, сообщает Агентство "Москва".

Его задержали в столице 28 декабря 2018 года. Обвинение по статье 276 УК РФ предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб. Он является подданным Великобритании, Ирландии и Канады, а также проходил службу в рядах морской пехоты США. Брат Пола Уилана Дэвид рассказал, что обвиняемый приехал в Россию на свадьбу своего друга.

На изъятой у Уилана флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно". Сам Уилан просил его оправдать, вину он не признал.

МИД РФ считает, что попытки США продвигать тезис о невиновности обвиняемого – часть массированной кампании по дезинформации. Дипломаты полагают, что кампания по дезинформации нацелена на очернение образа России. Все жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей не подтвердились, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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