Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать

14:58
Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA
Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан заявил о невиновности и попросил его оправдать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.
"Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. Приговор будет оглашен 15 июня в 11 утра", – сказал защитник.
Гособвинение просит назначить Уилану наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвиняют в шпионаже. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Материалы уголовного дела обвиняемого маркированы грифом "совершенно секретно".
Свою вину американец не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.
Известно, что он является гражданином еще трех стран, помимо США. По словам брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство.
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