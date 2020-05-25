Обвиняемый в шпионаже Уилан в последнем слове попросил его оправдать

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA

Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан заявил о невиновности и попросил его оправдать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

"Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью. Приговор будет оглашен 15 июня в 11 утра", – сказал защитник.

Гособвинение просит назначить Уилану наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвиняют в шпионаже. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Материалы уголовного дела обвиняемого маркированы грифом "совершенно секретно".

Свою вину американец не признает и считает свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

Известно, что он является гражданином еще трех стран, помимо США. По словам брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство.

