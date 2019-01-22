Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан мог хранить гостайну

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Обвиняемый в шпионаже против России гражданин США Пол Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Об этом заявил адвокат Владимир Жеребенков.

"Я подтверждаю, что при задержании Уилан имел сведения, содержащие гостайну, но не могу сказать, какие", – цитирует защитника ТАСС.

"Мне запрещено комментировать материалы дела, но так как сведения об этом были в пресс-релизах МИД, то я могу их подтвердить", – пояснил он.

Мосгорсуд во вторник в закрытом режиме рассмотрит жалобу защиты на арест Уилана. На процессе должны присутствовать консулы Великобритании, США и Канады.

28 декабря ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Он является гражданином еще трех стран, помимо США. По словам брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство. Братья являются ирландцами в третьем поколении, поэтому по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны. Кроме того, у него есть британское подданство.

Дэвид Уилан говорил, что его брат – отставной морпех и приезжал в Москву на свадьбу. Стало также известно, что Пол Уилан участвовал в боевых действиях в Ираке, а сейчас работает в компании BorgWarner Incorporated.