Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

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Американец Пол Уилан, которого в конце декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Уилан имеет гражданство США, Канады, а также подданство Великобритании и Ирландии.

По информации издания, которое ссылается на брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего вся семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство. Также братья являются ирландцами в третьем поколении, поэтому по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны.

Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к заключенному после запроса о помощи. В канадском министерстве иностранных дел подтвердили арест своего гражданина.

Сейчас Пол Милан находится в московском СИЗО "Лефортово". По словам Дэвида, его брат "делает то, что ему положено".

28 декабря ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией уведомили о факте задержания.