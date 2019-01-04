Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, которого в конце декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Уилан имеет гражданство США, Канады, а также подданство Великобритании и Ирландии.
По информации издания, которое ссылается на брата-близнеца Дэвида Уилана, они родились в Канаде в семье британских иммигрантов, после чего вся семья переехала в Штаты, где братья получили гражданство. Также братья являются ирландцами в третьем поколении, поэтому по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны.
Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к заключенному после запроса о помощи. В канадском министерстве иностранных дел подтвердили арест своего гражданина.
Сейчас Пол Милан находится в московском СИЗО "Лефортово". По словам Дэвида, его брат "делает то, что ему положено".
28 декабря ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией уведомили о факте задержания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.