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18:01

В МИД подтвердили британское подданство задержанного в Москве американца

происшествия

18:01

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Фото: соцсети

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве в конце декабря, имеет также британское подданство. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила", – цитирует ее ТАСС.

28 декабря ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией уведомили о факте задержания.

Дэвид Уилан говорил, что его брат – отставной морпех и приезжал в Москву на свадьбу. Также стало известно, что Пол Уилан принимал участие в боевых действиях в Ираке, а сейчас работает в компании BorgWarner Incorporated.

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