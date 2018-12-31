Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже

Фото: ТАСС/Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

ФСБ России задержала в столице гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, сообщается на сайте ведомства.

Его задержали 28 декабря при проведении при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

"Проводятся необходимые следственные действия", – отметили в службе.

В ФСБ не рассказали иных подробностей обвинения. Статья, по которой завели дело, предполагает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.