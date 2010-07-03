Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил, что охранник в СИЗО угрожал ему пистолетом

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Гражданин США и трех других государств Пол Уилан, которого обвиняют в шпионаже против России, заявил, что охранник в СИЗО угрожал ему пистолетом, сообщает "Интерфакс".

На заседании в Лефортовском суде Москвы Уилан также попросил об отводе судьи и прокурора. "Есть два ходатайства. Я прошу об отводе московского прокурора и вас, ваша честь", – сказал он.

Уилан заявил, что неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО его прав человека. В частности, он привел в пример случай, когда, как он утверждает, охранник поставил его на колени и угрожал пистолетом.

"Прокурор отказался говорить со мной об этом", – сказал Уилан, добавив, что заявляет отвод любому представителю московской прокуратуры и просит пригласить другого представителя прокуратуры.

В четверг, 24 октября, суд рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении Уилану срока содержания под стражей.

ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года во время проведении шпионской акции он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Лефортовский суд столицы продлил ему арест до 29 октября. Адвокат Уилона просил отклонить ходатайство следствия, настаивая, что его подзащитный может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться.