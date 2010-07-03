Осужденный за шпионаж против РФ норвежец Берг подал прошение о помиловании

17:27
Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin
Осужденный за шпионаж против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.
"Да, это так, он подал прошение о помиловании", – заявил представитель защиты.
16 октября агентство BNS сообщило, что Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж лицами. По данным агентства, в соглашение об обмене, помимо российских и литовских граждан, включен осужденный в России поданный Норвегии. В BNS не исключили, что речь идет о Фруде Берге.
Норвежца задержали у одной из гостиниц в Москве в декабре 2017 года. По версии прокуроров, он собирал информацию о российских атомных подлодках и сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.
16 апреля 2019 года Мосгорсуд признал Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно". Свою вину норвежец не признал. Его защита настаивала, что обвинение "не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут". По словам адвоката, неосведомленность его подзащитного "была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не получало официальных запросов от Норвегии по делу Берга. Она опровергла данные норвежских СМИ о переговорах Осло и Москвы по поводу возвращения Берга на родину.
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