Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже против РФ Полу Уилану

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Гражданин США и трех других государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, будет оставаться под стражей до 29 октября – такое решение принял Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

Адвокат Уилана просил отклонить ходатайство следствия, настаивая, что его подзащитный может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться.

Основная часть процесса проходит в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений с грифом "секретно".

ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года во время проведении шпионской акции – он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело.