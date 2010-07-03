Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу подозреваемого в государственной измене, пишет ТАСС.

Уточняется, что речь идет о гражданине России по имени Лыхмус С. В. Подробности дела неизвестны.

Ранее Мосгорсуд продлил на два месяца – до 14 октября – срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Она находится в СИЗО уже 12 месяцев по обвинению в шпионаже. Дело маркировано грифом "совершенно секретно".

В середине июля суд отправил под домашний арест подозреваемого в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения Сергея Мещерякова. До этого также были арестованы другие сотрудники учреждения – Роман Ковалев и Виктор Кудрявцев.