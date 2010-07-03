Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября", – заявили в суде.

В мае текущего года суд арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

В июне Мосгорсуд признал законным продление срока ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву. Срок содержания под стражей продлен до 12 месяцев, то есть до 20 июля 2019 года.

Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.

Адвокаты утверждают, что обвиняемый давно не работает с секретной информацией. По их словам, Кудрявцев в последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.

