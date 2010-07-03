Обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш продлили арест

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Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, продлили арест до 20 мая. Решение принял Лефортовский суд столицы.

"Продлить обвиняемому Кудрявцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 20 мая", – приводит слова судьи Альбины Галимовой ТАСС.

Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с грифом "секретно".

Защита обвиняемого неоднократно просила смягчить меру пресечения для 75-летнего Кудрявцева, ссылаясь на возраст и состояние его здоровья.

Виктора Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. По данным следствия, он передавал секретную информацию институту в Бельгии.

Однако его адвокат утверждает, что обвиняемый давно не работает с секретной информацией. Он отметил, что Кудрявцев последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.