Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

2 августа, 15:34
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации институту в Бельгии. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Евгений Смирнов, передает РИА Новости.
"Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики", – сказал Смирнов.
По словам адвоката, Кудрявцев давно не работает с секретной информацией. Он отметил, что обвиняемый последний знакомился с секретными документами в 90-е годы.
Ранее сообщалось, что прошли обыски в ЦНИИмаш и "Роскосмосе" в рамках дела о госизмене, которые касаются событий 2013 года. В "Роскосмосе" отметили, что это подтверждается периодом, за который изымались документы в организациях.
По версии следствия, Виктор Кудрявцев мог сотрудничать с иностранными разведками.
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