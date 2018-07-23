В "Роскосмосе" связали дело о госизмене с событиями 2013 года‍

23 июля, 17:09
Фото:ТАСС/Егор Алеев
Обыски в ЦНИИмаш и "Роскосмосе" в рамках дела о госизмене касаются событий 2013 года, рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
В "Роскосмосе" отметили, что это подтверждается периодом, за который изымались документы в организациях.
"Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется", добавили в корпорации.
Ранее в "Роскосмосе" подтвердили арест ученого, подозреваемого в госизмене. По версии следствия, Виктор Кудрявцев, которого СМИ называют высокопоставленным сотрудником одной из головных структур "Роскосмоса" – Центрального НИИ машиностроения, мог сотрудничать с иностранными разведками.
Сейчас 74-летний Кудрявцев находится в СИЗО "Лефортово". Свидетелем по делу проходит бывший глава аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон.
Сегодня же стало известно, что Роскосмос попросил Счетную палату провести новую проверку. В Счетной палате отметили, что запрос находится на рассмотрении и будет принят только если проверку посчитают целесообразной.
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