"Роскосмос" попросил Счетную палату провести новую проверку

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Счетную палату попросили провести новую проверку в "Роскосмосе". Ее инициатором выступила сама госкорпорация, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты", – цитирует заявление пресс-службы Интерфакс.

При этом в самой Счетной палате уточнили, что сейчас запрос "Роскосмоса" находится на рассмотрении, так как у ведомства есть утвержденный план проверок. Дополнительные пункты в этот график включаются лишь в том случае, если их признают целесообразными, добавили представители Счетной палаты.

Ранее в "Роскосмосе" выявили нарушения на 760 миллиардов рублей. После этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой провести проверку предприятий космической отрасли.