В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

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В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по делу о госизмене, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

Он отметил, что Кудрявцев действительно арестован и сейчас с ним проводятся следственные действия. Устименко также сообщил, что по делу проходит свидетелем бывший глава аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон.

ЦНИИмаш является головным научным институтом Роскосмоса. В ЦНИИмаш комментировать информацию об аресте Кудрявцева отказались.

22 июля стало известно, что Лефортовском суде Москвы санкционировал арест Виктора Кузнецова и он находится в СИЗО "Лефортово". Делу присвоен гриф "совершенно секретно".

Ранее сотрудники ФСБ пришли к сотрудникам Центрального научно-исследовательского института машиностроения. После этого возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас сотрудники спецслужб проверяют работников отрасли на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами.