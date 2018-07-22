По делу о госизмене в "Роскосмосе" арестовали ученого из ЦНИИмаш

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Суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене в "Роскосмосе". Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена", – рассказал он, передает ТАСС.

В Лефортовском суде Москвы не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, так как делу присвоен гриф "совершенно секретно".

Ранее появилась информация, что ФСБ пришла с обысками в кабинеты к сотрудникам Центрального научно-исследовательского института машиностроения и в офис Пайсона. Дело возбудили по статье о государственной измене. ФСБ проверяет людей из отрасли на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами.

Согласно уточнениям, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок, защищенные грифом "Совершенно секретно".

Накануне днем стало известно, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении.

В начале июля также сообщалось, что экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров назначен замминистра науки и высшего образования. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Комаров возглавлял "Роскомос" с января 2015 года. Он покинул руководство госкорпорации в мае 2018 года. До этого он был президентов ОАО "Автоваз".