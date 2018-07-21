Директор аналитического центра "Роскосмоса" Пайсон написал заявление об увольнении

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Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении, сообщил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Он уточнил, что сейчас Пайсон находится в отпуске. После выхода на работу с начала августа, он покинет свою должность. "Соответствующая договоренность уже достигнута между ним и руководством госкорпорации", – цитирует Устименко ТАСС.

Ранее в офисе Пайсона прошли обыски по уголовному делу о госизмене. Речь идет о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ. ФСБ начала вести следствие в госкорпорации 20 июля.