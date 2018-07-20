"Роскосмос" окажет содействие начавшей обыски в ЦНИИмаше ФСБ

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Госкорпорация "Роскосмос" окажет содействие сотрудникам ФСБ при обысках в ЦНИИмаше и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона по делу о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе случившегося. Он поручил оказывать максимальное содействие следователям. Пайсон отказался комментировать инцидент.

Ранее появилась информация, что ФСБ пришла с обысками в кабинеты к сотрудникам Центрального научно-исследовательского института машиностроения и в офис Пайсона. Дело возбудили по статье о государственной измене. ФСБ проверяет людей из отрасли на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами.

Согласно уточнениям, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок, защищенные грифом "Совершенно секретно".