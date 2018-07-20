ФСБ пришла с обысками в "Роскосмос" по делу о госизмене

20 июля, 11:21
Фото: ТАСС/ Виталий Невар
В пятницу, 20 июля, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в кабинеты к сотрудникам Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, передает телеканал Москва 24.
Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Государственная измена".
ФСБ проверяет десяток людей из этой сферы на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами.
Как отмечается, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок, которые защищены грифом "Совершенно секретно".
Ранее сообщалось, что государственная корпорации "Роскосмос" не будет участвовать в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в 2018 году.
Весной сотрудники ФСБ разоблачили попытку передачи секретных военных карт иностранцам. Были задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Задержанные признали наличие в их действиях угрозы безопасности РФ и подтвердили, что не собираются совершать подобного в дальнейшем. Один из мужчин уже привлекался к ответственности за государственную измену.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: