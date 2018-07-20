ФСБ пришла с обысками в "Роскосмос" по делу о госизмене

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В пятницу, 20 июля, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в кабинеты к сотрудникам Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, передает телеканал Москва 24.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Государственная измена".

ФСБ проверяет десяток людей из этой сферы на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами.

Как отмечается, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок, которые защищены грифом "Совершенно секретно".

Ранее сообщалось, что государственная корпорации "Роскосмос" не будет участвовать в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в 2018 году.

Весной сотрудники ФСБ разоблачили попытку передачи секретных военных карт иностранцам. Были задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Задержанные признали наличие в их действиях угрозы безопасности РФ и подтвердили, что не собираются совершать подобного в дальнейшем. Один из мужчин уже привлекался к ответственности за государственную измену.