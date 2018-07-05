Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

5 июля, 09:42

Роскосмос не будет принимать участие в британском Фарнборо

за рубежом наука

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос" заявила, что организация не примет участия в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в 2018 году, передает РИА Новости.

"В этом году мы не будем участвовать в выставке", – сказал руководитель пресс-службы Владимир Устименко. Обсуждать причины такого решения Устименко не стал.

Ранее организаторы авиасалона запретили России выставлять в этом году продукцию военного назначения. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, а Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.

Выставка авиакосмического салона Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать