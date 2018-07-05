Роскосмос не будет принимать участие в британском Фарнборо

5 июля, 09:42
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос" заявила, что организация не примет участия в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в 2018 году, передает РИА Новости.
"В этом году мы не будем участвовать в выставке", – сказал руководитель пресс-службы Владимир Устименко. Обсуждать причины такого решения Устименко не стал.
Ранее организаторы авиасалона запретили России выставлять в этом году продукцию военного назначения. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, а Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.
Выставка авиакосмического салона Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.
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