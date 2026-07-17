Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальная информация о вылетах публикуется на онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.