17 июля, 06:13Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/dell640
Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Также пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальная информация о вылетах публикуется на онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.