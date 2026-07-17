Переменная облачность и до 22 градусов ожидаются в Москве 17 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Температура воздуха в Москве в пятницу, 17 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 7–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре РФе сообщили, что европейский антициклон обеспечит Москве теплую погоду без осадков на три дня. По данным синоптиков, в этот период на фоне малооблачной погоды в столице осадков не ожидается.

Днем показатели термометров будут значительно подниматься. Однако ночи будут оставаться прохладными.