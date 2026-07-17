17 июля, 06:28Общество
Переменная облачность и до 22 градусов ожидаются в Москве 17 июля
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Температура воздуха в Москве в пятницу, 17 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидаются переменная облачность, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 7–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре РФе сообщили, что европейский антициклон обеспечит Москве теплую погоду без осадков на три дня. По данным синоптиков, в этот период на фоне малооблачной погоды в столице осадков не ожидается.
Днем показатели термометров будут значительно подниматься. Однако ночи будут оставаться прохладными.
Теплые и солнечные выходные ожидаются в Москве
Читайте также
- В Московской области 19 июля может потеплеть до 29 градусов
- Москвичам рассказали, когда в город вернется теплая погода