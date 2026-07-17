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17 июля, 08:36

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Axios: критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции разозлила Трампа

Критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции разозлила Трампа – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/POOL/RONEN ZVULUN

Президент США Дональд Трамп разозлился после критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу возможной передачи Вашингтоном Анкаре истребителей F-35. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Axios.

По словам источников в Белом доме, Трамп разгневался после того, как израильский премьер в интервью телеканалу Fox News выступил против продажи Анкаре самолетов пятого поколения. Нетаньяху заявил, что приобретение Турцией F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке.

Еще один собеседник издания уточнил, что американский лидер посчитал, что Нетаньяху "не имеет права" высказываться по этому вопросу.

Ранее СМИ писали, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом попросил не продавать американские системы вооружений Турции. Израильский политик выразил обеспокоенность политическими взглядами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным журналистов, Тель-Авив опасается, что с помощью систем вооружения США и истребителей F-35 Анкара сможет модернизировать свои Военно-воздушные силы.

Между тем суд в Стамбуле объявил Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника. Расследование в отношении израильского премьера было начато в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019-м, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам.

Кроме того, в 2025 году Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников.

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