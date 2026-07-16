В Московской области 19 июля может потеплеть до 29 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области в воскресенье, 19 июля, может потеплеть до 29 градусов, а в Москве – до 26–27 градусов. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в ближайшие дни погода ожидается солнечная и без осадков. Температуру в столичном регионе будет повышать влияние антициклона.

"В пятницу и субботу (17 и 18 июля. – Прим. ред.) температура в Москве будет подниматься до плюс 24 градусов, а по области находиться в пределах плюс 22–27 градусов", – поделился Ильин.

Вместе с тем ночью ожидается температура в пределах от 8 до 13 градусов. Ветер в пятницу будет дуть с севера до 6–11 метров в секунду. В воскресенье – с юга до 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление упадет с 750 миллиметров ртутного столба в пятницу до 747 миллиметров в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 июля прогнозируется погода на уровне начала сентября. Через столицу с севера на юг пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди.

Последующая ночь на 17-е число станет самой холодной в мегаполисе за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов.