Погода на уровне начала сентября прогнозируется в Москве 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода, соответствующая началу сентября, прогнозируется в Москве в четверг, 16 июля, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. Его пост цитирует RT.

По словам синоптика, через столицу с севера на юг пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Порывистый северный ветер будет поставлять холодные воздушные массы, из-за чего температура окажется существенно ниже климатической нормы.

В частности, столбики термометров поднимутся не выше до 18–20 градусов в городе, а в области воздух прогреется до 17–22. Скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Последующая ночь на 17-е число станет самой холодной в мегаполисе за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. При этом днем в пятницу похолодания не предвидится. Температура будет соответствовать климатической норме и составит 20–25 градусов.

Уже в субботу и воскресенье, 18–19 июля, в Москве установится теплая и комфортная погода. Дневные значения повысятся до плюс 25–26 градусов. Однако они будут сопровождаться повышенным атмосферным давлением.