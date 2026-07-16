16 июля, 09:58Город
Пешеходный мост у Рублевского шоссе отремонтируют до конца года
Фото: МАХ/"Евгений Попов"
Пешеходный мост у Рублевского шоссе приведут в порядок после обращений жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Попов в мессенджере MAX.
По его словам, конструкция давно стала частью привычного маршрута местных жителей, однако со временем начала разрушаться. После поступивших жалоб депутат направил запрос в управу района.
"Обследование показало, что мост находится в аварийном состоянии. Принято решение усилить несущие конструкции, заменить плиточное покрытие и установить новые перильные ограждения", – сообщил Попов.
Завершить ремонт планируется до конца 2026 года. После этого жители смогут вновь пользоваться маршрутом.
Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной в Бутырском районе Москвы. Новая дорога связала Третье транспортное кольцо (ТТК) и Огородный проезд с выездом на Алтуфьевское шоссе, снизила нагрузку на соседние улицы и создала новые маршруты для автомобилистов и общественного транспорта.