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26 июня, 17:20

Транспорт

Автомобильная эстакада появится на шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты продолжают возведение автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом отмечается высокая интенсивность движения транспорта. При помощи новой эстакады водители смогут свободно и без светофоров проезжать над перекрестком. В скором времени там также проложат трамвайные пути.

"На стройплощадке завершили возведение опор, провели монолитные и гидроизоляционные работы. Открыть движение по эстакаде планируется уже в этом году", – указал Ефимов.

В рамках проекта также предусмотрено строительство прилегающих дорог, бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов и подземного пешеходного перехода с двумя лифтами и лестницами, указал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Возведение транспортного объекта проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Специалисты сопровождают проект на всех стадиях строительства – от подготовительного этапа до приемки. Следующий их выезд на объект запланирован во второй половине июня с привлечением Центра экспертиз. Специалисты проверят качество возводимых конструкций и применяемых материалов.

Ранее стало известно, что на северо-востоке столицы отремонтируют Савеловский транспортный тоннель. Специалистам предстоит сделать новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" – они установят металлический каркас, на котором закрепят облицовочные панели. Так тоннель будет защищен от влаги и дольше прослужит без ремонта.

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