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26 июня, 11:52

Город

Специалисты обновят асфальт на 13 улицах Таганского района Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты в текущем году обновят асфальт на 13 улицах Таганского района в центре Москвы, передает комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – указал он.

По его словам, рабочие уже обновили асфальт на 10 улицах из 13, включая улицы Большие Каменщики, Новорогожскую, Международную, Высоцкого, Школьную и Нижнюю Радищевскую, а также Большой и Малый Факельный, Большой Рогожский переулки и Новоспасский проезд. В это же время работы еще ведутся на улице Таганской, в Большом Дровяном и Пестовском переулках.

Специалисты регулярно оценивают состояние дорожного покрытия и следят за истечением гарантийного срока ремонта, производя замену асфальта своевременно. Одной из причин обновления дорог также является возникновение колейности из-за интенсивного движения авто.

Сами ремонтные работы проходят в несколько этапов. Сначала рабочие выполняют фрезерование существующего покрытия, затем происходит ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Следом специалисты приступают к укладке нового асфальта и в конце наносят дорожную разметку.

При ремонте применяются самые современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Дорожное покрытие ремонтируется преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
 
Тем временем столичные службы выполнили порядка 80% запланированных работ по замене дорожного полотна на МКАД. В этом году на "кольце" должны отремонтировать около 30 участков, 18 из которых уже обновлены. Всего планируется заменить более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта.

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