Около 80% работ по замене дорожного полотна выполнили на МКАД

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные службы выполнили порядка 80% запланированных работ по замене дорожного полотна на МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году на "кольце" должны отремонтировать около 30 участков, 18 из которых уже обновлены. Всего планируется заменить более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта.

Он отметил, что ремонтные работы завершены на участках между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, а также между путепроводом Братцево-Путилково и Новокуркинским шоссе. Сейчас специалисты ремонтируют 6 участков, в том числе между Ярославским шоссе и улицей Хабаровской, Капотней и Бесединской транспортной развязкой.

Бирюков напомнил, что асфальт на дорогах города меняется каждый год, так как из-за интенсивного движения там появляется колейность. Это мешает водителям и может привести к авариям. В связи с этим специалисты постоянно следят за состоянием покрытия и проводят ремонтные работы после истечения гарантийного срока.

Работы, как правило, проводятся по ночам, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам. Сначала сотрудники комплекса городского хозяйства убирают старое покрытие, проводят ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, затем укладывают новый асфальт. После этого на полотно наносится разметка. При этом используются новейшие технологии и асфальтобетонные смеси столичного производства.

Вместе с тем в городе отремонтируют Савеловский транспортный тоннель. Там появится новая облицовка, которая улучшит внешний вид сооружения и защитит его от влаги. Площадь работ составит около 5 тысяч квадратных метров. При этом полностью его не закроют – полосы будут перекрывать поэтапно с сохранением движения.