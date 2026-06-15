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15 июня, 11:42

Город

Более 22 тыс "квадратов" асфальта заменили на Москворецкой набережной

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На Москворецкой набережной в центре Москвы обновили асфальтовое покрытие, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению дорожного покрытия. В этом году работы проведут на Кремлевском кольце, где отремонтируют шесть участков.

"Ремонт на одном из них – Москворецкой набережной – уже завершен, на участке протяженностью более одного километра заменили свыше 22 тысяч "квадратов" асфальта", – сказал вице-мэр.

Последний раз дорожно-ремонтные работы там были в 2022 году. Гарантийный срок асфальта составляет три года.

Ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проходил преимущественно ночью, когда ниже автомобильный трафик. Для проведения работ привлекли 115 человек и 65 единиц техники, включая фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.

Рабочие срезали старое покрытие, привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а затем уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку.

В комплексе пояснили, что одной из причин ремонт дорог является колейность, которая появляется из-за интенсивного движения автомобилей. Она может негативно повлиять на безопасность водителей. В связи с этим специалисты регулярно проверяют покрытие магистралей и своевременно проводят замену.

Тем временем в Москве продолжается комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы. Рабочие заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят скамейки и урны, смонтируют новые опоры контрастного освещения, а также нанесут дорожную разметку. Более того, они разобьют газон и высадят около 50 кустарников кизильника.

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