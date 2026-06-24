Ремонт дорожного покрытия завершается на улице 50 лет Октября в Москве

Фото: пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги"

Ремонт дорожного покрытия завершается на улице 50 лет Октября на западе Москвы. Работы проходят на участке протяженностью около 1,6 километра от Боровского шоссе через несколько микрорайонов Солнцева почти до Говоровского леса, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках работ специалисты обновляют более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт состоит из нескольких этапов. Специалисты фрезеруют дорожное покрытие, приводят в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовые камни, укладывают новое асфальтобетонное полотно и наносят разметку общей площадью 690,4 квадратного метра.

К работам привлечено около 40 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 15 единиц спецтехники, включая фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и другие машины.

Ремонт на участке необходим из-за истечения гарантийного срока асфальтобетонного покрытия и появления колейности. Работы проводятся при частичном ограничении движения транспорта.

Ранее столичные службы выполнили порядка 80% запланированных работ по замене дорожного полотна на МКАД. В этом году на "кольце" должны отремонтировать около 30 участков, 18 из которых уже обновлены. Всего планируется заменить более 1,2 миллиона квадратных метров асфальта.

