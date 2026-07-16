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16 июля, 09:33

Транспорт

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения. Об этом сообщает в МАХ Росавиация.

Меры были введены для обеспечения безопасности пассажиров. Авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее ограничения также были отменены в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что с вечера 15 июля до 9:00 утра 16 июля в направлении Московского региона направлялось более 200 беспилотников.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, еще 10 дронов уничтожено непосредственно на подлете к столице. До этого сообщалось об уничтожении 6 вражеских дронов в небе над Москвой.

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