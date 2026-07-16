16 июля, 09:33Транспорт
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения. Об этом сообщает в МАХ Росавиация.
Меры были введены для обеспечения безопасности пассажиров. Авиагавань работает в штатном режиме.
Ранее ограничения также были отменены в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что с вечера 15 июля до 9:00 утра 16 июля в направлении Московского региона направлялось более 200 беспилотников.
Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, еще 10 дронов уничтожено непосредственно на подлете к столице. До этого сообщалось об уничтожении 6 вражеских дронов в небе над Москвой.